شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 3 مبان تتبع «أهل مصر» لمستشفيات حجر صحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّعت مؤسسة أهل مصر للتنمية بروتوكول تعاون مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعى، لتحويل 3 مبان تابعة للمؤسسة لمستشفيات حجر صحي، وذلك اتساقا مع جهود الدولة لمواجهة الآثار المحتملة لانتشار فيروس كورونا.

وتشرف وزارة الصحة على المستشفيات، بموجب البروتوكول، وطاقتها الاستيعابية 500 سرير، يتم افتتاح المرحلة الأولى بداية الأسبوع المقبل بعدد 200 سرير، والمرحلة الثانية 150 سريرًا، والمرحلة الثالثة 150 سريرًا.

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وتجري حاليا عمليات تجهيز المبانى بجميع المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية بالكامل من خلال المؤسسة، تحت إشراف وإدارة وزارة الصحة، وسيتم افتتاح المرحلتين الثانية والثالثة تباعا فور الانتهاء من تجهيز المبانى.

وقالت د. هبة السويدى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، إنها حريصة على تفعيل مبادرة «أهل مصر قد المسؤولية» بكل السبل والوسائل التي تضمن مشاركة جادة وفعالة في جميع الخطوات التي يتم اتخاذها من الحكومة، لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت أن البروتوكول يستهدف الاستعداد لأي زيادة مرتقبة في أعداد المصابين بالفيروس، وأن مؤسسة أهل مصر للتنمية لن تدخر جهدا ولا مالا، لمساندة الدولة المصرية.

وقالت «السويدي» إن المباني التي تم تخصيصها للحجر الصحي يجرى العمل على تجهيزها بكل المعدات والمستلزمات اللازمة على قدم وساق، للانتهاء منها في أسرع وقت لرعاية المصابين، وأن المؤسسة أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول المشاركة الفاعلة للحد من انتشار الفيروس.