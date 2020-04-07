شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تعلن انخفاض أعداد ركاب مترو الأنفاق 70% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، طالب بالتدخل لمنع ظاهرة الباعة الجائلين، وذلك في إطار خطة الوزارة لمكافحة فيروس كورونا، حيث تم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات واستمرار الحملات لمنع ظاهرة الباعة الجائلين في مترو الأنفاق.

وأضاف «عبدالهادي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد ركاب المترو بلغ ٨٦٠ ألف راكب يوميا، ما يمثل ٣٠% من إجمالي عدد الركاب في الأيام العادية، حيث بلغ ركاب الخط الأول حلوان- المرج ٥٠٥ آلاف راكب، والخط الثاني «شبرا الخيمة – المنيب»، ٣٠٦ آلاف، في الوقت الذي بلغ فيه عدد ركاب الخط الثالث ٨٦ ألف راكب، وفي السكة الحديد بلغ عدد الركاب ٢٩٢ ألف راكب يوميا في جميع الخطوط منذ بدء تطبيق الحظر.

وواصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات، وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا، وأعراضه وطرق الوقاية منه، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.