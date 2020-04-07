شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأربعاء لطيف.. وأمطار خفيفة على السواحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، الأربعاء، طقس لطيف نهاراً على معظم الأنحاء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً شديد البرودة على معظم الأنحاء، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

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كما يتوقع الخبراء رياحًا معتدلة على معظم الأنحاء، نشطة على شمال وجنوب الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة: «13 – 23»، والإسكندرية «11– 20»، وقنا «20- 29»، والأقصر «21- 31»، وأسوان «23– 33» .