شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مصرية توثق رحلتها من أمريكا لـ«فندق العزل» في ١٥ خطوة: «حقيقي انبهرت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت إيثار كمال الكتاتني، إحدى المصريات العائدات من الولايات المتحدة الأمريكة، الأحد الماضي، إلى فندق الحجر الصحي بمدينة مرسى علم المخصص للعزل، للتأكد من خلوهم من فيروس «كورونا» المستجد، في ٢٥ خطوة مدعمة بالصور تضمنت المراحل التي مرت بها حتى الرجوع إلى موطنها.

وعرضت المصرية الخطوات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الثلاثاء، كما يلي:

الخطوة 1:

«قمت بتأجير عربية علشان أسوق ٤ ساعات لواشنطن، وقمت بمسح وتنظيف شامل بالمناديل المعقمة لكل جزء في العربية من الداخل».

الخطوة 2:

«قمت بتسليم العربية المستأجرة في المطار، وركبت أوتوبيس لمطار دالاس، عمري ما شفته فاضي ومهجور زي اليوم ده».

الخطوة ٣ :

«لبست ماسك لأول مرة، بقالي ٢٤ يومًا في البيت، وفعلًا شيء غريب إزاي احنا بنتعود على أي حاجة، إحساس أني محاطة بأشخاص بقى غريب».

الخطوة ٤:

«رحت على مصر الطيران، ومضيت ورقة أني موافقة على العزل في أي مكان تقرر الحكومة تعزلنا فيه، من يومين قرروا إن العزل بدل القاهرة هيكون في مرسى علم السياحية على البحر الأحمر».

الخطوة ٥:

«قمت بالمرور من الأمن (TSA)، وغريبة إنهم كانوا عادي مش قلقانين من المسافة، مقربين قوي، ولا أحد منهم لابس ماسك، كانوا لابسين جوانتيات بس، وطبعا كالعادة لازم يحسسوا أيديهم على حجابي».

الخطوة ٦:

«الركوب إلى الطيارة الزحمة جداً، مسحت بالمناديل المعقمة كل حاجة، المضيفات والمضيفين وزعوا علينا ماسكات لكل حد مش معاه، المفاجأة الحلوة إن أغلب المسافرين كانوا لابسين الماسك بتاعهم».

الخطوة ٧:

«بعد ١١ ساعة ومشاهدة ٤ أفلام، وصلنا مطار مرسى علم، نزلنا مجموعات كل مجموعة 20 شخص بس، ويركبوا باص واحد كل مرة، وزعوا علينا ماسكات وكل الحقائب الصغيرة أترشوا».

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الخطوة ٨:

«قاموا بقياس درجة الحرارة لكل شخص قبل ما ندخل قاعة الانتظار، أكثر من مرة أذاعوا من فضلكم اقعدوا وبلاش تتجمعوا مع بعض، أنا روحت قعدت في ركن بعيد».

الخطوة ٩:

«استقبلونا بالورد ومعجنات وشاي ومياه وعصائر، أكثر العاملين لابسين زي الحماية من الميكروبات، والجميع لابسين ماسكات».

الخطوة ١٠:

«بعد حوالي ساعة بعد وصولنا قاعة الانتظار، أنا سمعت بس مش قادرة أؤكد أن كان على الطيارة حوالي ٣٥٠ راكبًا، وصلت إلى غرفة الاختبار».

الخطوة ١١:

«الحقيقة مش عارفة إيه الاختبار بالظبط (ممكن يكون اختبار لمضادات الفيروس في الجسم)، لكن هم شكوا صباعي، وبعد ١٠ دقايق قالوا أنا سليمة وتمام».

الخطوة ١٢:

«عديت من الجوزات في ثواني، أخذت كل حقائبي (اللي اترشت قبل ما تنزل على سير الشنط)، وبعدين الجمارك، وبعدين رشوا الحقائب مرة ثانية قبل ما يحطوها في أتوبيسات مكيفة، الوقت من الطيارة للأتوبيس حوالي ٣ ساعات».

الخطوة ١٣:

«الأتوبيس استغرق حوالي ١٥ دقيقة علشان يوصل الفندق، وطلبوا مننا نملأ ورقة بالمعلومات المطلوبة للفندق علشان ميحصلش أي زحام، الأوتوبيسات وقفت طابور، ونزلوا الناس من أوتوبيس واحد واحد، لتجنب الزحام، في الحقيقة أنا انبهرت بالتنظيم، فاق توقعاتي».

الخطوة ١٤:

«بعد حوالي ٤٠ دقيقة نزلنا من الباص بتاعنا، وقاموا برش الحقائب بتاعتنا للمرة الثالثة، واحنا كمان المرة دي رشونا، وقاموا برش الجزم بتاعتنا من فوق ومن تحت، مش بهزر لو قلت إنه في أقل من نص دقيقة أخذوا باسبوري وأعطوني وثيقتين ومفاتيح الغرفة، ٢٥ ساعة من ساعة ما رحلت من شقتي في نيويورك ووصلت غرفة الأوتيل على البحر».

الخطوة ١٥:

«مفيش أي حد طلب مني أدفع أي فلوس، ولا حتى طلبوا كارت الائتمان علشان أي حاجة زيادة ممكن أطلبها، الغرفة فيها كل حاجة» مياه- شاي- قهوة- صودا- ورق تواليت«حاجات تكفي عائلة كاملة، في ترابيزات صغيرة خارج كل غرفة عشان يوضع عليها الوجبات ٣ مرات يوميًا بانتظام (فراخ وخضار وسلطة وجبن ومخلل وأرز وعيش وكنافة وفاكهة وآخر دلع)، وفي رقم نكلمه لو محتاجين حاجة من الصيدلية أو السوبر ماركت».

«أنا تركت أحسن حاجة للآخر… المنظر الجميل على البحر، يا ترى كام دولة عملت كده لمواطنيها علشان يرجعوا بلدهم ؟!، في الحقيقة عمل رائع يا مصر».

وفي نهاية رصدها للرحلة، أكدت المصرية أن «مصر علّقت الطيران رسميا حتى ١٥ أبريل، لكن الحكومة رتبت ونظمت طائرتين يغادروا من واشنطن لاسترجاع مواطني مصر، وأنا ركبت طائرة ٤ أبريل»، مشيرة إلى أن «الحكومة بتستخدم فلوس صندوق تحيا مصر علشان تدفع مصاريف العزل، إن شاء الله أنا وأتمنى من كل المصريين اللي كانوا على الطيارة القادرين أن نقوم برد الجميل، ونتبرع للصندوق أول ما نوصل القاهرة بالسلامة، حتى يتم استخدام هذه الأموال لدعم الأشخاص الأكثر احتياجًا».

مصرية ترصد رحلتها من أمريكا لفندق الحجر الصحي بمرسي علم

مصرية ترصد رحلتها من أمريكا لفندق الحجر الصحي بمرسي علم

مصرية ترصد رحلتها من أمريكا لفندق الحجر الصحي بمرسي علم

مصرية ترصد رحلتها من أمريكا لفندق الحجر الصحي بمرسي علم

مصرية ترصد رحلتها من أمريكا لفندق الحجر الصحي بمرسي علم

مصرية ترصد رحلتها من أمريكا لفندق الحجر الصحي بمرسي علم

مصرية ترصد رحلتها من أمريكا لفندق الحجر الصحي بمرسي علم

مصرية ترصد رحلتها من أمريكا لفندق الحجر الصحي بمرسي علم

مصرية ترصد رحلتها من أمريكا لفندق الحجر الصحي بمرسي علم

مصرية ترصد رحلتها من أمريكا لفندق الحجر الصحي بمرسي علم

مصرية ترصد رحلتها من أمريكا لفندق الحجر الصحي بمرسي علم

مصرية ترصد رحلتها من أمريكا لفندق الحجر الصحي بمرسي علم

مصرية ترصد رحلتها من أمريكا لفندق الحجر الصحي بمرسي علم

مصرية ترصد رحلتها من أمريكا لفندق الحجر الصحي بمرسي علم

مصرية ترصد رحلتها من أمريكا لفندق الحجر الصحي بمرسي علم

مصرية ترصد رحلتها من أمريكا لفندق الحجر الصحي بمرسي علم

مصرية ترصد رحلتها من أمريكا لفندق الحجر الصحي بمرسي علم

مصرية ترصد رحلتها من أمريكا لفندق الحجر الصحي بمرسي علم

مصرية ترصد رحلتها من أمريكا لفندق الحجر الصحي بمرسي علم