شكرا لقرائتكم خبر عن فض أسواق وغلق محال تجارية في الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، حملات تفتيشية ورقابية لفض الأسواق والسويقات العشوائية لمنع تجمعات المواطنين، ومتابعة تنفيذ قرار الغلق للمحال والأنشطة التجارية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وقاد المحاسب نبيل فاروق، رئيس مجلس ومدينة الزقازيق، حملة تفتيشية ورقابية بالتنسيق مع شرطة المرافق ورؤساء الوحدات المحلية لمتابعة الإجراءات الاحترازية، أسفرت جهودها عن فض عدد من الأسواق بنطاق الوحدات المحلية التابعة للمركز، وذلك لمنع التجمعات والوقاية من الأمراض والفيروسات المُعدية.

فيما ترأس اللواء سامي علام، رئيس مجلس ومدينة بلبيس، حملة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بغلق المحال التجارية في المواعيد المحددة، رافقه نائباه عصام عبداللطيف ومحمد عبدالوهاب، والمحاسب وليد سلامة، سكرتير عام المجلس، ومسؤولو أقسام الإزالات والإشغالات والمتابعة الميدانية والرخص، أسفرت الحملة التي استهدفت مدينة بلبيس والوحدات المحلية التابعة لها، عن غلق ورش ومحال ملابس ودواجن وجزارة وفاكهة، ومحل بلاي ستيشن، ومحال لتجارة التبغ والسجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وعلى صعيد آخر، أوضح رئيس مدينة بلبيس أنه تم توزيع زي على عمال النظافة بنطاق دائرة المركز، والتنبيه على ضرورة الالتزام بارتدائه أثناء العمل ومحاسبة المخالفين للتعليمات، بالإضافة إلى قفازات يتم تسليمها لهم من خلال مسؤول النظافة والمشرف الخاص بالوردية يوميا، للوقاية من الأمراض والفيروسات المعدية.

فيما قام المحاسب على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة الحسينية، بجولة تفقدية بالمدينة والقرى التابعة لها لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحال والأنشطة التجارية، والتأكد من التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وأثناء المرور بإحدى القرى تم رصد مقهى ومحل لم يلتزم أصحابهم بتنفيذ القرار وتم غلقهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وطالب رئيس مجلس ومدينة الحسينية أصحاب المحال التجارية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، والالتزام بتنفيذ قرارات الغلق طبقا للمواعيد المحددة حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مناشداً المواطنين الالتزام بمواعيد حظر الحركة وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة للحد من التجمعات، واتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان، وتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد متصل، قاد اللواء ضياء الدين أبوالعزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس، حملة مكبرة بالتنسيق مع مسؤولي قسم الإشغالات، تمكنت من فض سوق أسبوعية بالمدينة، وقامت الحملة بتفريق الباعة الجائلين لمنع التكدس والازدحام، وتم رفع تشوينات الخضار والفاكهة، وعدد من الإشغالات بالشارع وعدم السماح للباعة الجائلين بشغل المكان والتنبيه بعدم مخالفة القرار والالتزام بالتعليمات.

وشدد رئيس المدينة على رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الإشغالات، بعدم السماح بإقامة أي من الأسواق الأسبوعية والسويقات الشعبية كل في نطاقه، والتصدي لذلك بكل حزم في الفترة المحددة حفاظا على سلامة أرواح المواطنين.