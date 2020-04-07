شكرا لقرائتكم خبر عن «القمر العملاق» يُزين سماء القاهرة اليوم.. إليك أبرز 8 معلومات عن الظاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيشهد العالم، اليوم الثلاثاء، ظاهرة القمر العملاق، وهي ظاهرة طبيعية تنشأ مع تزامن اكتمال القمر بوصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره، لينتج أكبر حجم مرئي له، يمكن رؤيته من الأرض، وتُعرف هذه الظاهرة باسم «الاتزان القمري لنظام الأرض».

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ظاهرة القمر العملاق، اليوم، هي الأجمل خلال عام 2020، مؤكدًا على أن وصف القمر العملاق يُطلق سواء كان القمر في المحاق أو البدر المكتمل، عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض 362،146 كيلومتر.

وتستعرض «المصري اليوم» أبرز المعلومات عن «القمر العملاق»:

1- ستكون ذروة ظهور القمر الليلة في الساعة 4:35 من فجر الأربعاء 8 أبريل 2020.

2- تتكرر هذه الظاهرة أكثر من مرة خلال السنة الواحدة، حيث إنها حدثت هذا العام خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، لكن هذه المرة سيكون القمر الأبرز والألمع خلال عام 2020.

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3- القمر أثناء هذه الظاهرة يكون أكبر بـ14%، وأكثر إشراقًا بـ30% من حالته المعتادة.

4- شهدت الأرض أكبر قمر عملاق منذ 69 عامًا في نوفمبر عام 2016.

5- تجذب تلك الظاهرة العلماء وهواه التصوير لمتابعتها وتصويرها.

6- نشأ مصطلح القمر العملاق في علم التنجيم، وتم ذكره أول مرة في عام 1979.

7- تحدث الظاهرة عندما يكون القمر في أبعد نقطة في مساره حول الأرض، أي عندما تكون مسافة القمر هي عند أو فوق متوسط المسافة من نقطة الحضيض القمري.

8- سيظهر القمر بلون مائل للحمرة أو البرتقالي نتيجة للغبار والعوالق في الغلاف الجوي.