شكرا لقرائتكم خبر عن عبر «فيس بوك».. جامعة بنها تُوجه التحية لجيش مصر الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بثت جامعة بنها، فيديو تشجيعيًا على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الخاصة بمستشفيات بنها الجامعية، تحت عنوان «تحية لجيش مصر الأبيض»، تضمن رسالة حب وإعزاز وتقدير لجهود أطباء مصر والمستشفى في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

تضمن الفيديو رسالة ألقاها قيادات الجامعة والمستشفى: «تحية من جامعة بنها لجيش مصر الأبيض، أطباء وتمريضًا لهم كل الشكر والتقدير، لو بتحب بلدك احمي نفسك واحمي بلدك وخليك قد المسؤولية».

واختتمت الرسالة المصورة بتحية شكر وتقدير لجميع العاملين بمستشفيات جامعة بنها، أطباء وتمريضًا وصيادلة ومهندسين وإداريين ومعاونين إداريين وأمنًا إداريًا وفنيين وعمالًا، مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستشفيات بنها الجامعية.

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شارك في إلقاء الرسالة بالفيديو الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتور مصطفى القاضي، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وعميد طب بنها، والدكتور طارق العيسوي، مدير المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني، مدير المستشفى للشؤون العلاجية، وقيادات المستشفى، والمدير الإداري، وعدد من الأطباء والتمريض.

وقال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إن «ما تشهده مصر من ملحمة عظيمة في مواجهة فيروس كورونا هو دليل على أن الشعب المصري وقياداته على قدر المسؤولية»، مؤكدا أن «أطباء وعلماء مصر أثبتوا أنهم على استعداد تام لمواجهة أي خطر يهدد مصر وشعبها»، موجها التحية للجيش الأبيض الذي يواجه الفيروس دون خوف وبأحدث الأساليب لحماية المصريين.

وأوضح «السعيد» أن بنها الجامعي مستعدة تماما للتعامل مع رفع حالة الطوارئ في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المستشفى توجد به 65 جهاز تنفس تعمل حاليًا بجانب 15 أخرى تُجرى لها صيانة عاجلة، فيما طالب المستشفى، وزارة التعليم العالي بإمدادها بـ25 جهازًا تنفسيًا جديدًا، ليتم استخدامها في علاج المرضى.

من جهته، قال الدكتور طارق العيسوي، مدير المستشفى، إنه «ليس كل مصابي فيروس كورونا يحتاجون لأجهزة التنفس»، مشيرا إلى أنه جرى انتداب 6 أطباء من العاملين بالمستشفى للعمل بمستشفيات العزل وعلى الفور تمت مخاطبة جميع رؤساء الأقسام بالمستشفى وتم اختيار كل من الأطباء إبراهيم عزت، وعماد عطا بقسمي الرعاية المركزية الفائقة، والأطباء مصطفى شابي، وأسماء دسوقي بقسم الأمراض الصدرية والتنفسية، وأحمد صلاح، وأحمد عبدالمولي بقسم الأمراض المتوطنة، وذلك للعمل بمستشفى العزل بمدينة قها والذي خصصته وزارة الصحة لأبناء محافظة القليوبية كمستشفى عزل لمجابهة فيروس كورونا المستجد.