شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء لبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التمنيات بالشفاء لبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، الذي يقود بلاده بقوة في مجابهة فيروس كورونا.

وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء لبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، الذي يقود بلاده بقوة في مجابهة فيروس كورونا.. وأود الإشارة إلى أن مصر تثمن جهود المملكة المتحدة بقيادة جونسون في العمل على الحد من انتشار هذا الفيروس...».

وتابع الرئيس: «كما أؤكد تكاتف الجميع في مجابهة هذا الوباء، الذي وحد الإنسانية بأسرها حول هدف واحد، وقدم درسًا جديدًا في أهمية تضامن شعوب العالم أجمع في مواجهة هذه الأزمة... حفظ الله مصر وشعوب العالم».