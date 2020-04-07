شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة «كورونا».. فض ومنع إقامة 5 أسواق في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد المحاسب محمد بكري إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بني سويف، اليوم، حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الشرطة، أسفرت عن فض 3 أسواق عشوائية لمخالفتها لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمنع إقامة الأسواق العشوائية ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وتمكنت الحملة من فض أسواق الخضار بمنطقة الترعة الصغيرة وبني زايد والشناوية بمركز ناصر.

وفي السياق ذاته، فضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة ناصر سيف سوق قرية الشنطور، وإقناع الباعة المترددين بالانصراف من مكان السوق، بالتعاون مع قوة من مركز الشرطة، كما منعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب عادل ضيف الله إقامة سوق قرية إطواب ومنع تواجد الباعة المترددين على مكان السوق.