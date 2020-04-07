«لمنع الازدحام».. وزير الرياضة: استمرار فتح مراكز الشباب للبريد والتأمينات والمعاشات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في كل المنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتماشيًا مع قرارات الحكومة المتخذة في هذا الشأن.
ووجه «صبحي» وكلاء الوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة بمحافظات مصر المختلفة، استمرار المشاركة المجتمعية لمراكز الشباب والأندية المستضيفة والمتعاونة مع هيئة البريد وهيئة التأمينات والمعاشات في صرف رواتب المواطنين، وذلك منعًا للتكدس والازدحام.
يأتي ذلك في ضوء الدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة مع الوزارات والهيئات الحكومية، وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
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