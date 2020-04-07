شكرا لقرائتكم خبر عن حملات «رش» لمكافحة الذباب والناموس بالجيزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استجابة لشكاوى المواطنين، أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف برئاسة المهندس خيري مرسي رئيس المدينة وبالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمدينة حملة رش وتعقيم شوارع المدينة. Advertisements وشملت الحملة أيضا مركز الشرطة والسجن العمومي لمركز ومدينة الصف وقري الفهميين والأقواز والحي. كما قامت بحملة أخرى وفقا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برش المبيدات لمكافحة الذباب والناموس بشوارع المدينة والقري التابعه لمركز ومدينة الصف. وتأتي هذا الحملات تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. حملات لمكافحة الذباب والناموس بالجيزة حملات لمكافحة الذباب والناموس بالجيزة حملات لمكافحة الذباب والناموس بالجيزة حملات لمكافحة الذباب والناموس بالجيزة حملات لمكافحة الذباب والناموس بالجيزة حملات لمكافحة الذباب والناموس بالجيزة حملات لمكافحة الذباب والناموس بالجيزة حملات لمكافحة الذباب والناموس بالجيزة حملات لمكافحة الذباب والناموس بالجيزة

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