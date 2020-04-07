شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تحتفل بيوم الصحة العالمى.. وتؤكد: العاملون فى الصحة ينقذون الأرواح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم لمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرت، بيوم الصحة العالمى، والذى يوافق اليوم 7 إبريل، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت غادة والى عبر حسابها على تويتر، "فى كل بلد حول العالم، فى كل دقيقة، تساعد مهارة وتفاني العاملين فى مجال الصحة فى دفع فيروس كورونا، نحتفل بيوم الصحة العالمى اليوم بعمل الممرضات.. أنتم تنقذون الأرواح".



غادة والى على تويتر

يذكر أنه فى عام 1948 دعت جمعية الصحة العالمية لتكريس "يوم عالمى للصحة" لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية. ومنذ عام 1950، جرى الاحتفال سنوياً بيوم الصحة العالمى فى السابع من أبريل، ويتم، كل عام، اختيار موضوع ليوم الصحة العالمي لتركيز على مجال من المجالات التي تثير القلق وتحظى بالأولية فى سلّم منظمة الصحة العالمية.

وكانت الدكتورة غادة والى، أكدت على ضرورة لعمل معا، لمنع تفاقم العنف بحق الفتيات والنساء.

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وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يجب أن يعني البقاء فى المنزل أن تبقوا سالمين للجميع، باستثناء أن الحبس والعزل المنزلى يمكن أن يؤدي إلى تفاقم العنف ضد النساء والفتيات، يتم قتل معظم ضحايا جرائم القتل والعنف من قبل الشركاء، أو أحد أفراد الأسرة، تحتاج قطاعات الصحة، الشرطة، العدالة للعمل معًا لمنع العنف، ودعم الضحايا".

كما أكدت فى وقت سابق ضرورة تقديم الرعاية لمرضى التوحد، مشيرة إلى جائحة كورونا المستجد، ترك تأثيرات عميقة على مصابي التوحد.

وقالت عبر حسابها:" دعمى الكامل لجميع الأشخاص الذين يعانون من التوحد والآباء ومقدمي الرعاية، كوفيد 19، عطل طريقة حياتنا وتعلمنا وعملنا، وترك تأثيرات عميقة على الأشخاص المصابين بالتوحد، يجب أن تضمن استجاباتنا للوباء حماية حق الوصول للرعاية والتعليم".