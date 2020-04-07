شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 642 مليون جنيه لـ 400 ألف صاحب معاش من فروع بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدي لبنك ناصر الاجتماعى انتظام صرف المعاشات بجميع فروع البنك المنتشرة فى أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرع بدون خصم أقساط القروض، فى اليوم الخامس حيث تم صرف نحو 642 مليون جنيه لنحو 400 الف عميل منهم نحو 230 ألف عميل صرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي، وشهدت الفروع حالة من الهدوء والمتابعة المستمرة من مديرين الفروع لتنظيم المواطنين ومنع الزحام والتكدس.

وأوضح فاروق أن قرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك بتقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام تنتهى 9 ابريل المقبل كان له كبير الأثر فى منع تزاحم المواطنين، بالإضافة إلى فتح أبواب البنك اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأشار فاروق أن البنك التزم منذ بدء تداعيات فيروس كورونا فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها المساهمة فى تخفيف العبء عن اصحاب المعاشات والمواطنين ومنها عدم احتساب عمولات علي عملاء البنك فى حالة السحب من أى ماكينة صراف آلى تخص البنوك الأخرى حسب تعليمات البنك المركزى كما تم التنبيه على الفروع بضرورة التغذية الفورية والمستمرة لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها بالإضافة إلى وجود الاستراحات والكراسي لكبار مع التأكد من وضع المسافات الآمنة بينها وكذلك تخصيص أحد العاملين بالبنك للقيام بعملية الصرف لكبار السن وذو الاحتياجات الخاصة في اماكن انتظارهم خارج الفرع.

ووجه الدكتور شريف فاروق رسالة شكر وتقدير إلى جميع العاملين فى البنك لجهودهم المتميزة في هذه المرحلة العصيبة فى تاريخ مصرنا العزيزة، مؤكدا أن البنك يعد من أقوى أذرع الدولة الاجتماعية والاقتصادية سواء فى المجال المصرفى أو الاجتماعى تجاه جميع عملاؤنا وبالأخص كبار السن.