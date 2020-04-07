غادة والى تدعو المجتمع الدولى للاتحاد ضد جائحة فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الدكتورة غادة والى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات دول العالم بالاتحاد معا فى الحرب ضد عدو مشترك وهو جائحة فيروس (كورونا) المستجد، وقالت الدكتورة غادة والى - فى بيان اليوم الثلاثاء، "نعلم أن أفريقيا ستتأثر بشدة ويلتزم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالعمل مع جميع الشركاء في المنطقة للمساعدة في توفير حماية أكبر للفئات الاكثر ضعفا في وقت الأزمات".. مشيرة الى أن التضامن بين الدول يعد ضروريا لوقف انتشار المرض ومساعدة مجتمعاتنا على التعافي.

وأضافت والي أن السابع من أبريل هو يوم حداد، حيث نتذكر أكثر من مليون شخص قتلوا في غضون ثلاثة أشهر في (رواندا) عام 1994، مشيرة الى أن الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا تعد وصمة عار على جبين البشرية بأسرها، وهي تذكير مؤلم بالرعب الذي يسببه التجرد من الإنسانية، لافتة إلى ضرورة العمل سويا لوقف الكراهية.

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وذكرت والي أن أزمة (كورونا) أجبرت مكتب الأمم المتحدة في فيينا على إلغاء الاحتفال بالأحداث التذكارية، مشيرة إلى أنها كانت تتطلع إلى الترحيب بممثلي رواندا والمجتمع الدولي الأوسع في مركز فيينا الدولي حتى نتمكن من إضاءة الشموع في ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية وتجديد التزامنا بوقف مثل هذه الفظائع مرة أخرى.

وشدد على أن أزمة (كورونا) أعاقت قدرتنا على الالتقاء شخصيا اليوم، ولكن يمكننا أن نجتمع فعليا ونتفاعل مع بعضنا البعض عبر الإنترنت حيث لن يفقد الاحتفال أيا من أهميته أو معناه.. لافتة إلى أهمية الوقوف معا بحزم ضد الكراهية والعنصرية، وأشارت إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على التزام الأمم المتحدة بهذه القضية من خلال مبادراته للتصدي إلى خطاب الكراهية.