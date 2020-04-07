شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للصحة.. التمريض يمثل 50% من العاملين بالقطاع 90% منهم نساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للصحة، سلطت جائحة كوفيد-19، الضوء على أهمية العاملين فى مجال الصحة على الصعيد العالمى.

وسلطت منظمة الصحة العالمية الضوء، خلال عام 2020، على أهمية التمريض بمنظومة الصحة، ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير أهم ما جاء به من أرقام خاصة بأوضاع أعضاء أطقم التمريض حوال العالم.

1- تشكل كوادر التمريض أكثر من نصف العاملين في مجال الصحة حول العالم، إذ تقدم خدمات حيوية تشمل النظام الصحي كاملا، وما زال الممرضون والممرضات، على مر التاريخ وحتى اليوم، في الخطوط الأمامية لمكافحة الأوبئة والجائحات التي تهدد صحة الناس في أنحاء المعمورة.

2- كشف تقرير منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع المجلس الدولي للممرضات، أن هناك اليوم أقل من 28 مليون ممرض وممرضة حول العالم، وفي الفترة بين عامي 2013 و2018، ازداد عدد العاملين في مجال التمريض بواقع 4.7 ملايين شخص.

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3- العالم يواجه نقص فى أعداد التمريض بواقع 5.9 ملايين ممرض وممرضة، حيث تتركز الفجوات الأكبر في بلدان أفريقيا وجنوب شرق آسيا وإقليم المنظمة لشرق المتوسط، بالإضافة إلى بعض مناطق أمريكا اللاتينية.

4- أكثر من 80 % من الممرضين والممرضات في العالم يعملون في بلدان تؤوي نصف سكان العالم فقط، وأن واحدا من كل ثمانية ممرضين أو ممرضات يعملون خارج البلد الذي وُلدوا فيه أو تلقوا فيه تدريبهم.

5- لتفادي العجز العالمي في كادر التمريض، لابد من زيادة عدد خريجي التمريض بنسبة 8% سنويا.

6- تشكل النساء حوالى 90 % من مجموع كادر التمريض، غير أن قلة منهن يتقلدن مناصب قيادية عليا في مجالهن، حيث يحتل الرجال معظم هذه المناصب.