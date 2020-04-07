شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة يوجه بإحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اجتماعا طارئاً مع القيادات التنفيذية بنطاق المحافظة، لبحث آلية تنفيذ قرارات اجتماع مجلس الوزراء الصادرة بشأن مواجهة مرض كورونا وضبط الشارع والأسواق والتأكد من توافر الخدمات للمواطنين.

وثمن محافظ الجيزة جهود رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وما تم بذله خلال الفترة الماضية من جهود لخدمة المواطنين منوهاً على أن الدولة تعيش ظروفاً استثنائية تستلزم من كل منهم التضحية وبذل أقصى ما لديه من جهد وتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الصادرة بكل حزم وأنه لن يتهاون فى محاسبة أى حالات تقصير فى هذا الشأن.

وشدد محافظ الجيزة للحضور أنه فى ظل الإجراءات الاستثنائية التى تمر بها الدولة لا بد من عدم اغفال المهام الرئيسية المكلفون بها وعلى رأسها أعمال النظافة وإزالة مخالفات المبانى ورفع الإشغالات وكفاءة المرافق العامة مشدداً على ضرورة المتابعة بشكل دورى لتنفيذ الأعمال والتصدى بكل حزم للبناء المخالف ومظاهر التعدى التى يقوم بها البعض مستغلاً انشغال الاجهزة المختلفة فى مواجهة فيروس كورونا.

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كما شدد محافظ الجيزة على التصدى بحزم لأعمال البناء المخالف مشدداً على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن البنايات المخالفة بعدد من الأحياء مع الاستمرار فى إزالة أية مخالفات حديثة فوراً فى مهدها منوهاً على أنه سيتم عرض أصحابها على النيابة العسكرية وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن .

حضر الاجتماع نائبى المحافظ ابراهيم الشهابى وهند عبد الحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الاحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.