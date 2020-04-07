شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: رصد 49 بؤرة لتراكمات مخلفات بالعجوزة والمطرية وطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على تضافر كافة محاور وزارة البيئة ممثلة فى جهازيها التنفيذيين والأفرع الاقليمية، للمشاركة فى خطة الحكومة للتصدى لفيروس (كوفيد 19 ) كورونا المستجد بالحد، من التلوث والتأكد من التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الطبية وفق الاشتراطات البيئية حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء العمل البيئى.

وأضافت ياسمين، أن الوزارة قامت من خلال الفروع الاقليمية وادارة التفتيش البيئى أمس بالمرور على عدد 45 منشاة طبية تشمل عدد من المستشفيات والمراكز والمعامل الطبية بعدد من المحافظات، للتأكد من التعامل السليم مع النفايات الطبية والتخلص منها بالطرق الصحية السليمة، ليصبح إجمالى المنشآت الطبية التى تم المرور عليها 272 منشأة مشيرة الى انه يتم المتابعة بشكل مستمر لتلافى الملاحظات التى تم رصدها بعدد من المنشآت بالتنسيق مع مديريات الصحة ومسئولى المستشفيات وادارات المخلفات بمختلف المحافظات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى دور جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بالوزارة فى تكثيف أعماله للسيطرة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث الناتج عن تلك المقالب، حيث قامت محاور التفتيش اليومى بالمرور أمس على مقالب كلاً من : القطامية، الوفاء والأمل، الطوب الرملى وتبين استقرار الأوضاع بهم وإتباع عمليات التغطية بشكل سليم.

كما قامت وحدة الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم وادارة المخلفات بمتابعة عدد من الاحياء بمنطقتين الجنوبية و الشرقيه بمحافظة القاهرة و التى شملت كل من حى طره و حى المطرية، يث تم رصد عدد 39 نقطة تراكم مخلفات بهما، كما تم رصد عدد 11 نقطة تراكم مخلفات بحى العجوزة بالمنطقة الشمالية بمحافظة الجيزة وتم إبلاغ الهيئة العامة لنظافة والتجميل لإزالة البؤر المرصودة و يتم المتابعة للتأكد من أعمال رفع المخلفات أولاً بأول من الشوارع.

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وطالبت وزارة البيئة المواطنين إلى جانب الإلتزام باجراءات الوقاية التى أقرها السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة، الحرص على عدم إلقاء مخلفات الوقاية من قفازات وكمامات بالشوارع والأماكن العامة حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين حيث قامت بنشر عدد من الرسائل التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعى عن ضرورة القائها في الأماكن المخصصة من حاويات وسلات قمامة بعد غسلها وتقطيعها لضمان عدم استعمالها مرة أخرى .

والجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528 .