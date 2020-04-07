شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مفاجئة من وزارة التموين على المخابز ومنافذ توزيع السلع بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ قليل حملة على المخابز وبقالين التموين ومنافذ توزيع السلع بمحافظة القاهرة للتأكد من انتظام عمليات إنتاج الخبز وتوزيعه للمواطنين، والتصدى لأى محاولات تلاعب من جانب البعض، حيث تبين انتظام عمل المخابز وتوفير حصص الدقيق لها باستمرار وكذلك صرف مقررات التموين لأصحاب البطاقات فى مواعيدها.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار شن حملات رقابية على الأسواق على مستوى الجمهورية ومتابعة آليات عمل المخابز ومنافذ توزيع السلع المدعمة، حيث شارك فى الحملة فؤاد الهوارى مدير عام الغدارة العامة لشؤون المديريات بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب محافظ القاهرة.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على قيام كافة وكلاء الوزارة ومديرى المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة المتابعة والقيام بالجولات الميدانية للتأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتى تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية، وطالب المصيلحي، المحافظين بضرورة التنسيق مع مديرى الأمن، فى هذه الظروف الاستثنائية، للسماح لعمال المخابز بالتحرك قبل الساعة 7 صباحاً، ليتم اعداد الخبز ويكون متوافراً للمواطنين مع بدء الحركة صباحاً عقب ساعات الحظر، لافتاً الى أن المخابز من الأماكن المستثناة من قرار الحظر ولابد ان تعمل بما يتوافق مع طبيعة عملها.