شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تفتح المعبد اليهودى بمصر القديمة للزيارات الافتراضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة السياحة والآثار اليوم الثلاثاء زيارة افتراضية لأثرا يهوديا هو المعبد اليهودى بن عذرا بمصر القديمة فى تمام السابعة مساء، على صفحاتها الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعى وشبكة الانترنت.

ويُعدّ معبد ابن عزرا أحد المعابد اليهودية الموجودة فى مصر، ويقع فى منطقة مصر القديمة، وهو من أكبر وأهم المعالم السياحية في هذه المنطقة، وتحتوى مكتبة المعبد على نفائس الكتب والدوريات اليهودية التى تؤرخ لوجود طائفة اليهود في مصر.

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وسُمى المعبد بهذا الاسم نسبة إلى عزرا الكاتب أحد أجلاء أحبار اليهود، ويُسمى أيضاً بمعبد الفلسطينيين أو معبد الشوام، ويعرفه الباحثون واليهود المحدثون بمعبد الجنيزا، نسبة إلى مجموعة وثائق الجنيزا الشهيرة التي وُجدت بها عام 1890.

ووفقاً للكتب اليهودية فإن البقعة التي بني عليها المعبد محل كنيسة القديس ميخائيل هي مكان استخدمه النبي موسى (عليه السلام) للصلاة، بعد أن أصاب مصر الطاعون، وقد استخدمته غالبية طوائف اليهود في مصر على مر التاريخ، مثل اليهود العراقيين وهم اليهود القرائين، واليهود الشاميين والأشكناز والسفرديم، وانتهى به الحال كمعبد لليهود الربانيين بعد انتقال طائفة اليهود القرائين إلى القاهرة في العصر الفاطمي. ويتكوّن المعبد من طابقين شأن عدد كبير من المعابد والمحافل اليهودية، الطابق الأول يستخدم للمصلين من الرجال، أما الثانى فخصّص للمصلين من السيدات، ويحتوى المعبد على صفين من الأعمدة الرخامية ذات التيجان البديعة تقطع الجناح المركزى.

جدير بالذكر أن هذه الزيارات الافتراضية تأتى فى إطار المبادرة التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار أول أمس مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم إطلاق زيارة جديدة أو جولة إرشادية لأحد المواقع أو المتاحف الأثرية، يوميا فى تمام الساعة 7 مساء تحت شعار ‏Experience Egypt from Home ‏Stay Home ‏Stay Safe.