شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية التغطية الصحية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون توافر الأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عوض مطرية، مديرقسم تعزيز النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية، أن التغطية الصحية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون الأطقم الطبية.

وأكد على ضرورة الاستثمار فى القوى الصحية والتى تشمل فرق التمريض والتى يجب تدريبهم والعمل على زيادتهم.

وأشار إلى أن دول شرق المتوسط تحتاج مليون ممرض وممرضة ، لموزانة عد من الخريجين والعاملين بالمستشفيات بعدد السكان والمرضى

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عبر الفيديو كونفرانس، بعنوان "العاملون الصحيون في الصفوف الأمامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا (COVID-19)"بمناسبة يوم الصحة العالمي 2020.



يناقش المؤتمر أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بالتركيز على الدور الحيوي للعاملين الصحيين في مكافحة الجائحة وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي 2020 والذي يرفع شعار: دعم طواقم التمريض والقبالة.



ويتضمن المؤتمرالصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 ونظرة عامة على يوم الصحة العالمي يقدمها الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وإطلاق تقرير منظمة الصحة العالمية عن حالة التمريض في العالم، بحضور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة مها العدوي، مديرقسم تعزيز صحة السكان بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور عوض مطرية، مديرقسم تعزيز النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة، الدكتور ريتشارد برنان، مديرالطوارئ الصحية الإقليمي.