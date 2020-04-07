"بتبلغ عني الحكومة".. سر جملة انتهت بجريمتي قتل "في عز الضهر" ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت التحريات الأولية لضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات مقتل شابين، أمس الاثنين، بمنطقة بولاق الدكرور.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيلين بشارع الملكة.

وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد أحمد صبري، تحت إشراف العميد طارق حمزة، رئيس قطاع الغرب.

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جهود البحث توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين شاب يدعى "باسم شيطان" وآخر يدعى "محمود حواكة"، ظهر أمس، لدى معاتبة الأول للثاني على إرشاد الشرطة عن نشاطه غير المشروع في تجارة المواد المخدرة.

حسب تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، ومعاونيه النقيب أيمن سكوري والنقيب أحمد أبو رحمة، تطورت المشادة إلى مشاجرة، أطلق خلالها أحد أصدقاء "شيطان" ويدعى "بصلة" عيارا ناريا صوب الطرف الثاني ما أسفر عن مقتل "حواكة".

لاذ الجاني الفعلي بالهرب، وأمسك أشقاء القتيل بـ"شيطان" واعتدوا عليه بالضرب حتى أردوه قتيلا، وسط حالة من الذعر انتابت الأهالي.

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط المتهمين، وجرى تعيين خدمات شرطية لملاحظة الحالة الأمنية. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله العميد عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.