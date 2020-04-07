سقوط صاحب مخبز لاستيلائه على 700 ألف جنيه من أموال الدعم بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحب مخبز بلدي لاستيلائه على 700 ألف جنيها من أموال الدعم المخصصة للمواطنين بعد اختراق منظومة الخبر ببطاقات وهمية في مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، في ضبط المدير المسئول عن مخبز بلددي بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، لاستيلائه على مبلغ مالي قدره (695365) جنيه عن طريق اختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرف في الدقيق البلدي وبيعها في السوق السوداء، وذلك من خلال تقرير اللجنة الفنية من الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.