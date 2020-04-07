ضبط مليون سرنجة و34 ألف قطعة مستلزمات طبية داخل مخزن بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت قوات الأمن شقة سكنية بالحوامدية جنوب الجيزة، اتخذها أحد الأشخاص مخزنا لحجب المستلزمات الطبية عن الأسواق، وبيعها بأزيد من سعرها الحقيقي؛ لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.

تحريات المقدم أحمد نجم مفش مباحث جنوب الجيزة، توصلت إلى أن "وائل. ج." 43 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم زاوية دهشور البدرشين، استأجر شقة بجوار موقف الحوامدية، لتخزين مستلزمات طبية، واستغلال زيادة إقبال المواطنين عليها.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت مأمورية المخزن بقيادة الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية، ومعاونيه النقيب فاروق عبد القادر والنقيب عبد العزيز فرحات، وأمكن ضبط المشكو في حقه.

بتفتيش المخزن -على مساحة 150 مترا- عُثر على مليون و100 ألف سرنجة، 11 ألف قفاز طبي، 150 كمامة طبية، 3700 جهاز قسطرة بول، 135 جهاز تنفس صناعي، 4 آلاف جهاز ماسك بخار للتنفس الصناعي، 10 آلاف وصلة وريد " كانولا"، 4900 كيس قطن زنة الواحد كيلو جرام.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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