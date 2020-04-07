ضبط "ديلر العامرية" بحوزته 330 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكَّن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 330 طربة حشيش بغرض الإتجار.

كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام شخص بالإتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب المدينة.

وبعد التأكد من سلامة التحريات وتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بكمين أُعد له، وبحوزته 330 طربة لمخدر الحشيش ومبلغًا ماليًا وهاتفًا محمولًا.

وبمواجهة المتهم، اعترف بما هو منسوب إليه، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.