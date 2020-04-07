"غير قادرة على الحركة".. الداخلية تستجيب لالتماس مساعدتها في صرف المعاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، لالتماس مواطنة مسنة غير قادرة على الحركة، ومساعدتها في صرف المعاش الخاص بها من إحدى مكاتب البريد، لعدم قدرتها على الحركة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (مواطنة "مسنة "–مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) التمست خلاله مساعدتها في صرف المعاش الخاص بها من إحدى مكاتب البريد الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر لعدم قدرتها على الحركة.

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على الفور تم إيفاد مأمورية من الشرطة النسائية لمحل إقامة المواطنة المذكورة، وإصطحابها إلى مكتب البريد المشار إليه، ومساعدتها في صرف المعاش الخاص بها واعادتها لمسكنها مرة أخرى.

وتقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية والسريعة لالتماسها.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.