أمن المنافذ يضبط 19 قضية متنوعة وإحباط تهريب بضائع وقطع غيار دراجات نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

استكملت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الاجراءات الجمركية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط قضيتين تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع– قطع غيار دراجة نارية)، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي (36,941ستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة واحد وأربعون جنيهاً).

كما تم ضبط 19 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي)، و107 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 79 حكم قضائي متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.