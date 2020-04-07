وزير الدفاع: العالم يمر بمحنة واختبار كبير بسبب فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، إن الفترة التي يمر بها العالم، حاليًا جراء فيروس كورونا، تتجلى فيها تضحيات جسام جسدها جيش عظيم، موجها التحية للشعب.

وأضاف وزير الدفاع، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، خلال جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتفقد عناصر القوات المسلحة المخصصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، أن الشعب المصري، أمد القوات المسلحة بخير أبنائها للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وأشار إلى إن العالم يمر بمحنة واختبار، لتؤكد قدرة العالم على تخطي الصعاب، قائلا: "عندما استشعر المصريون الخطر كانت الدولة المصرية حاضرة بكافة مؤسسات الدولة وفي القلب القوات المسلحة لتقديم سبل الدعم والتدابير للتغلب على هذه الأزمة".