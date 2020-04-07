محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، إن الفترة التي يمر بها العالم، حاليًا جراء فيروس كورونا، تتجلى فيها تضحيات جسام جسدها جيش عظيم، موجها التحية للشعب.
وأضاف وزير الدفاع، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، خلال جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتفقد عناصر القوات المسلحة المخصصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، أن الشعب المصري، أمد القوات المسلحة بخير أبنائها للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.
وأشار إلى إن العالم يمر بمحنة واختبار، لتؤكد قدرة العالم على تخطي الصعاب، قائلا: "عندما استشعر المصريون الخطر كانت الدولة المصرية حاضرة بكافة مؤسسات الدولة وفي القلب القوات المسلحة لتقديم سبل الدعم والتدابير للتغلب على هذه الأزمة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع: العالم يمر بمحنة واختبار كبير بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.