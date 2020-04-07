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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتقدم بخالص التمنيات بالشفاء لبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، والذي يقود بلاده بقوة في مجابهة فيروس كورونا.
وأضاف السيسي عبر صفحته على فيسبوك منذ قليل: "أود الإشارة إلى أن مصر تثمن جهود المملكة المتحدة بقيادة جونسون في العمل على الحد من انتشار هذا الفيروس".
وتابع: "أؤكد تكاتف الجميع في مجابهة هذا الوباء، والذي وحد الإنسانية بأسرها حول هدف واحد، وقدم درسًا جديدًا في أهمية تضامن شعوب العالم أجمع في مواجهة هذه الأزمة...
حفظ الله مصر و شعوب العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يتمنى شفاء بوريس جونسون.. ويؤكد: كورونا قدم درسا لتضامن الشعوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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