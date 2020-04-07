الصحة العالمية: كورونا لا ينتقل عن طريق الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا المستجد لا ينتقل عن طريق الهواء، وإنما ينتقل عن طريق الرذاذ من خلال الشخص المصاب، أو من خلال ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الصحة العالمي 2020.

وأضاف برينان، أن مدة بقاء فيروس كورونا المستجد على الأسطح يتم تحديدها وفقًا لنوع الأسطح، سواء كانت لساعات أو أيام.

وأشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر، ولم تجزم الدراسات بشأن انتشار انتقاله من الإنسان إلى الحيوان بشكل مباشر حتى الآن.