شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوزّع «لحوم وبطاطس» على أهالى إحدى «قرى الحجر الصحي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزّع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الثلاثاء، كميات من اللحوم والبطاطس على الأسر الأكثر احتياجا بقرية القيس بمركز بني مزار، إحدى قرى الحجر الصحي لفيروس «كورونا» المستجد.

يذكر أن محافظة المنيا شهدت إصابة 31 مواطنًا بفيروس «كورونا» المستجد، ووفاة شخص من بين الـ25 معتمرًا العائدين من الأراضي المقدسة، وتم علاج 17 شخصًا، فيما يمكث 14 آخرون بمستشفيات الحجر الصحي، لتلقي العلاج.