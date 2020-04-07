شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد معدات وأطقم القوات المسلحة المخصصة لمكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المُستجد. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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