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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 متعافين من «كورونا» يغادرون مستشفى العزل الصحي بقها (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مستشفى الحجر الصحي بقها بالقليوبية، خروج 6 حالات تعافت من إصابتها بفيروس كورونا، بعد تلقيهم العلاج، وثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.
قال الدكتورعماد عطا، مدرس مساعد الحالات الحرجة بالمستشفى، إن الحالات التي تقرر خروجها، اليوم الثلاثاء بعد تمام شفائها وورود تقارير تفيد سلبية العينات الخاصة بهم، هم إيميل منسي، 56 سنة، وأماني مرقس، 58 سنة، والسيد إبراهيم، وإسطيفونسي سقراط، وأحمد محمد، ورضا محمد، مشيرًا إلى أنه توجد «أم» تم التأكد من سلبية حالتها لكن تم السماح لها بالتواجد بالمستشفى لتكون برفقة طفليها المصابان لصغر سنهما.
وأكد «عطا» على أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى حالتهم مستقرة، وأنه يتم عمل لهم مسح يومي لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري، موضحًا أن المستشفى استقبلت اليوم 11 حالة جديدة، ليتم وضعهم تحت الملاحظة الدورية من قبل الفريق الطبي والممرضين بالمستشفى.
كانت المستشفى شهدت قبل يومين خروج 3 حالات أخرى تأكد للأطباء المعالجين سلبية حالتهم وشفاءهم تمامًا من الفيروس.
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