شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يُشيد بجهود العاملين في «صوتك مسموع»: «تلقوا 1747 شكوى خلال مارس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، تقريراً من الإدارة المركزية لخدمة المواطنين بالوزارة فيما يخص جهود مبادرة «صوتك مسموع» لحل شكاوي المواطنين، في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات في تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وتضمن التقرير ما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها في المواعيد التي أعلنها رئيس الوزراء، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات وعدم إقامة الأسواق.

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وأعلن وزير التنمية المحلية ارتفاع عدد الشكاوى التي تلقتها مبادرة «صوتك مسموع» إلى 1747 شكوى من المواطنين خلال شهر مارس، بكافة المحافظات عبر وسائل التواصل المعلنة عبر الواتساب والفيس بوك والبريد الإلكترونى والخط الساخن بإجمالى 636 شكوى جديدة خلال أسبوع.

وقال «شعراوي» إن من بين تلك الشكاوى 14 شكوى لوجود تجمعات للمواطنين، وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، 165 شكوي لعدم غلق المقاهى و39 شكوى لقاعات الأفراح و68 شكوى خاصة بالمطاعم، و182 شكوي لقيام بعض المحال التجارية برفع الأسعار لعدد من السلع الأساسية، و76 شكوي لإقامة الأسواق، و8 شكاوى لعدم غلق المساجد تنفيذاً لقرار وزارة الأوقاف.

وقال الوزير إن نسبة انخفاض أعداد الشكاوى الأسبوع الماضى يدل على تفهم المواطنين واستجابتهم وحرصهم على تنفيذ القرارات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على حياتهم وسلامتهم، لافتاً إلى أن هناك بعض الشكاوى التي تكررت مرة أخرى وقامت الأجهزة التنفيذية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في إطار التوجيهات باستمرار المتابعة وعدم تكرار الشكاوى.

وأشاد «شعراوي» بجهود العاملين في الإدارة المركزية لخدمة المواطنين ومبادرة «صوتك مسموع» على الجهود التي يقوموا ببذلها خلال الفترة الحالية وسرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين، كما أشاد بجهود المحافظين وكافة القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتنفيذ القرارات الخاصة بمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا تقدير القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، لجهود جميع المحافظات فيما يخص خدمة المواطنين في هذه المرحلة الاستثنائية من عمر الوطن.