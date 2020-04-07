شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 5 حالات جديدة من مصابي «كورونا المستجد» بالإسكندرية.. والحصيلة ترتفع لـ44 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي النموذجي في الإسكندرية، (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»)، إنه تم تعافي 5 حالات جديدة، وتماثلهم للشفاء وخروجهم، اليوم الثلاثاء، ليصل إجمالي الحالات التي تم خروجها وتعافيها من الفيروس حتى الآن 44 حالة.

وأوضحت «السيد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافي، وإذا ثبتت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتباره متعافيًا.

وأضافت أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين، ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة، و60 جهاز تنفس صناعي ثابت، و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى يضم 53 طبيبًا، و60 من هيئة التمريض.