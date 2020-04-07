شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك الدخيلة» تفرج عن 7642 شهادة بضائع وسلع استراتيجية بـ1.5 مليار جنيه في مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة عن مشمول 7642 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مارس 2020، وذلك لكل البضائع العامة وكذا لكل السلع الاستراتيجية، مثل (القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها).

Advertisements

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 265 مليونًا و656 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مبلغ مليار و289 مليونًا و638 ألف جنيه.

وخلال نفس الفترة، تم تصدير مشمول 3707 شهادات تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي – سماح مؤقت – دروباك)، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و654 مليونًا و663 ألف جنيه وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وأعشاب ومواد كيماوية ورخام.

وقامت الإدارة العامة للصادر بجمارك الدخيلة بتحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية المصدرة خلال شهر ديسمبر بمبلغ 2 مليون و937 ألفًا وحصلت الإدارة العامة للمنافذ مبلغ مليون و192 ألف جنيه رسوم زيادة وزن عن عدد 605 بيانات جمركية، وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الدخيلة خلال شهر مارس 2020 حوالي مليار و559 مليونًا و424 ألف جنيه.