شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" :التمريض يمثل نصف الطاقة الطبية بأقليم شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد المنظرى، مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن التمريض يقوم بجهود كبيرة في خدمة المرضى خاصة المصابين بفيروس كورونا ، مؤكدا أن التمريض في الخط الأول للدفاع عن المرضى ولا ينبغي وصمة التمريض بكونهم مصدر لنقل عدوي كورونا باعتبارهم الأكثر تعامل مع المرضى.

وقال الدكتور أحمد المنظرى ، مدير منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط خلال احتفال منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للتمريض ، أن التمريض يمثل نصف القوي الطبية العاملة في اقليم شرق المتوسط.

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وأضاف الدكتور عوض مطرية ، مستشار منظمة الصحة العالمية ، أن التغطية الصحية الشاملة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتابع لا يمكن تقديم خدمة صحية شاملة بدون كفاءات طبية خاصة في التمريض مشيرا إلى أن إقليم شرق المتوسط يوجد به 28 مليون ممرضة و2 مليون قابلة وتابع: يوجد 37 ممرضة لكل 10 آلاف نسمة وقالت العالم يعاني من نقص يصل إلى 6 ملايين ممرضة حول العالم ويعاني شرق المتوسط من قصور يصل إلى 70 % من اجمالي القصور العالمي

وكانت أكدت منظمة الصحة العالمية، أن تعرض الإنسان لأشعة الشمس أو لدرجات الحرارة التى تكون أعلى من 25 درجة مئوية لن يمنع فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وكان العديد من الخبراء قد أعربوا عن تفاؤلهم ببدء فصل الصيف في مكافحة جائحة الفيروس التاجي، إلا أن المنظمة العالمية أشارت إلى أن ارتفاع درجة الحرارة لن ينهي الفيروس المستجد.

وأضافت المنظمة أن الطريقة الوحيدة للأمان هي ضمان النظافة، متابعة: "الدول ذات الطقس الحار أبلغت أيضا عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.. لذلك، لحماية نفسك، تأكد من تنظيف يديك بشكل متكرر وشامل وتجنب لمس عينيك وفمك وأنفك.