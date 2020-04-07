شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات فيروس كورونا تتجاوز 75 ألفا حول العالم.. ومليون و352 ألف إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم إلى 75299 حالة، وفقا لآخر بيانات موقع worldmeter المختص فى تتبع الإحصائيات الخاصة بالفيروس، وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابى كورونا حول العالم مليونا و352 ألفا، توفى منهم أكثر من 75 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 287 ألفا.

يذكر أن فيروس كورونا بدأ فى الانتشار مع نهاية العام الجارى، وبالتحديد من مدينة ووهان الصينية، وانتقل بعدها إلى عدد كبير من دول العالم، ومن أجل السيطرة على انتشار هذا الفيروس، اتخذت الدول اجراءات وقائية واحتزائية مثل حظر التجول وغيرها.

وفى المغرب تم الإعلان عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1141 حالة وإجمالى الوفيات تخطى 80، حالة وسجلت الاردن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى داخلها 349 وشفاء 16 حالة جديدة، وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى تركيا 30 ألفا والوفيات 649 حالة.

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وشهدت كندا ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا إلى 293 حالة والإصابات تصل لـ 15822 حالة، وأعلنت قطر عن تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ايطاليا أعلنت عن تسجيل 636 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 16 ألفا، وفيما تخطت أعداد الوفيات بسبب كورونا فى الولايات المتحدة حاجز الـ 10 آلاف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات فى المملكة إلى 2752.