شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: قمر عملاق وردى يزين السماء مساء اليوم ويصل ذروته فجر الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية ستشهد اليوم ثالث وأجمل قمر عملاق في عام 2020م، لافتا إلى أنه عندما يكتمل بدر شهر شعبان لعام 1441هـ في الساعة 4:35 من فجر يوم الأربعاء 8 أبريل 2020م بتوقيت القاهرة سيكون القمر في الحضيض من مداره حول الأرض.

وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن القمر سيبدو أكبر من حجمه المعتاد وبالتالي ألمع من حالته المألوفة، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تسمى القمر العملاق والتي قد تتكرر أكثر من مرة خلال السنة الواحدة، حيث أنها حدثت هذا العام خلال شهر فبراير وشهر مارس الماضيين لكن هذه المرة ستكون الأجمل والألمع خلال عام 2020م.

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وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية إلى أنه على الرغم من أنه يطلق عليه اسم القمر العملاق الوردى، إلا أن ضوء القمر لن يكون ورديًا بالفعل، وبالرغم من أن القمر سيبدو عملاقا طيلة الليل إلا أن ذروته ستكون في التوقيت المذكور عاليه في ظاهرة تسترعي الانتباه وتجتذب علماء وهواة الفلك لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

ودعا المعهد جموع المصريين وهواه الفلك بالاستمتاع بتلك الظاهرة الجميلة والابتهال الى الله أن يحمى مصرنا الحبيبة من انتشار فيروس الكورونا.

يذكر أن القمر البدر سيشرق مع غروب الشمس، مكتسياً لوناً ضارباً في الحمرة أو برتقالي نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر، ولكن بعد إرتفاعه وابتعادة عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد وهذا يحدث في كل شهر.