شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يعلن إنشاء أكبر محطة تحليه مياه فى أفريقيا والشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم،أنه بدأ العمل فى أكبر محطة تحلية مياه فى أفريقيا والشرق الأوسط، بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم، فى المرحلة الأولى، وأن المرحلتين الثانية والثالثة ستصل إلى إنتاج 300 ألف متر مكعب فى اليوم.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء، فى بيان له اليوم، أنه يجرى كفاءة وتطوير 5 ميادين رئيسية فى مدينة العريش وهى ميدان الساعة والقاهرة والسادات والنصر والميناء .

أشار المحافظ إلى قرب الانتهاء من تطوير تلك الميادين ورصف الطرق المؤدية إليها ، حيث كان مقررًا افتتاحهم خلال العيد القومى للمحافظة فى 25 أبريل الجاري، ولكن للظروف التى تمر بها البلاد سيتم تأجيل الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

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قال المحافظ أنه جرى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى قطاع المياه والإسكان ، مشيرًا إلى أنه كان مخطط فى العيد القومى للمحافظة افتتاح 4 محطات لتحلية مياه البحر بالعريش ، 3 محطات بطاقة 5 الآف متر مكعب فى اليوم ، ومحطة 10 الآف متر مكعب فى اليوم ، حيث أن هذه المحطات ستضخ 25 ألف متر مكعب فى اليوم فى شبكة المياه بالعريش..مؤكدًا علي

أشار المحافظ الى تطوير 3 مستشفيات وهى العريش وبئر العبد ونخل ، حيث سيتم تحويل 3 مستشفيات من قروى الى مركزى من بينهما مستشفيين بوسط سيناء، بجانب تطوير مستشفى العريش العام حيث انتهت المرحلة الأولى وسيتم البدء فى المرحلة الثانية وتقديم خدمات صحية جيدة..مشيرًا إلى توقيع بروتوكول مع 4 جامعات مصرية لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بعد موافقة القيادة السياسية..مؤكدًا على أن الإرهاب لم يصدنا أو يمنعنا من تنفيذ المشروعات التنموية على أرض المحافظة.