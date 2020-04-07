شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء مستشفى العزل بالدقهلية يؤدون صلاة الجنازة على أول حالة وفاة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن وفاة أول حالة إصابة بفيروس الكورونا، داخل مستشفى العزل بتمى الامديد بمحافظة الدقهلية، وكشف وكيل الوزارة بأن الحالة المتوفية لسيدة من محافظة دمياط ، تبلغ من العمر 65 سنة ، وقد كشفت التحاليل إيجابية الحالة ، وتم نقلها إلى العزل منذ ثلاثة أيام ، وقد تم الاتصال بأسرتها لاستلامها استعدادا لدفنها، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية مع الجثمان .

وأكد مكى بأن دور أبطال الجيش الأبيض ، لم ينتهى فقط عند علاج الحالات، ولكن واصلوا أدوارهم الإنسانيه فى تجهيز وغسل وتكفين الحالة، وقاموا بآداء صلاة الجنازة عليها داخل الحجر الصحى، ونقلها بالاسعاف إلى مثواها الأخير بسيارة إسعاف مجهزه لهذا الغرض .

يذكر بأن أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أنه تم عمل تحاليل فيروس كورونا للدفعه الأولى من مرضى مستشفى العزل بتمى الأمديد، وأظهرت التحاليل سلبية 13 حاله بعد خضوعهم للعلاج اللازم ، وأكد مكى أنهم ما زالوا يخضعون تحت العلاج لحين التأكد تماما من شفائهم، وسوف يتم خروجهم بعد انتهاء المدة المقررة .

أكد الدكتور سعد مكى ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خروج ثلاثة حالات من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بالإسماعيلية والعجمى بالإسكندرية ، بعد تماثلهم للشفاء.

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وأشار الدكتور سعد مكى، فى تصريحات صحفية، إلى أن الثلاثة حالات هم من أبناء المنصورة ، وارتفع أعداد من تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية 11 حالات بالدقهلية.

وأوضح أن باقى الحالات تتماثل للشفاء ، وحالتهم الطبية فى تحسن وسوف يتوالى خروجهم تباعا.

وأضاف مكى، أن مديرية الصحة بالدقهلية تهيب بالمواطنين الالتزام التام بالبقاء بالمنزل ، وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد.