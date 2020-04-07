شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة: نمتلك أحدث الأجهزة لتشخيص الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس اليوم الثلاثاء، معمل الفيرولوجى بكلية الطب البيطرى، وذلك بهدف الوقوف على إمكانيات المعامل داخل جامعة قناة السويس سواء الامكانيات البشرية أو البنية التحتية.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، فى بيان صادر عن الجامعة، أن هذا المعمل يحتوى على أحدث الأجهزة فى مجال تشخيص الفيروسات مثل جهاز real time PCR وهو من أحدث الأجهزة العالمية للتشخيص الفيروسات وجهاز الدوار الحرارى المتدرج الخاص بعمل تضخيم للجين، وكذلك أجهزة الأمان الحيوى المستوى الثانى و جهاز الاليزا الخاص بتحليل الأجسام المضادة لأى من الأمراض المعدية كما يمكنه قياس الهرمونات فى الجسم.

من جانبها قالت الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطرى، أن المعمل بعمل على مساعدة الباحثين على تحليل العينات من الاقسام والكليات والمحافظات المختلفة الي جانب دعم العمليات البحثية.

وأشار الدكتور محمد عبد الدايم، أستاذ الفيروسات بالكليه إلى أن المعمل يهدف أيضا إلى تدريب الطلاب على معرفة المبادئ الأساسية لاستخدام التقنيات الحديثة سواء لطلاب الدراسات العليا أو مرحلة البكالوريوس.

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رافق رئيس الجامعه فى جولتها الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري والدكتور محمد عبد الدايم أستاذ الفيروسات بالكلية والدكتور محمد فوزي المدير التنفيذي للمعمل والدكتورة منال مسعود المدير الفني للمعمل.

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس حرص ادارة الجامعة علي متابعة سير العملية التعليمية بمنظومة التعليم عن بعد لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب إلكترونيًا من خلال منصات التعليم الإلكترونى المتاحة ببوابات الكليات بموقع الجامعة ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبدائلها بما يضمن استمرار تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب .

و قررت رئيس جامعة القناة عقد اجتماع دوري عبر الفيديو كونفرنس ساعة يوميا مع ثلاث اعضاء هيئة تدريس بكل كلية بترشيح من عميد الكلية وذلك بهدف رصد المعوقات التي تواجة الطلاب بمنظومة التعليم عن بعد ومحاولة وضع الحلول لها

و حرصت الدكتورة ماجدة هجرس علي متابعة نسبة التواصل والتفاعل بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس، كما تم عمل جدول اسبوعي لاجتماعات الفيديو كونفرنس بدءا من هذا الاسبوع حيث اجتمعت رئيس الجامعة امس الاحد الموافق 5 ابريل بكليات السياحة والفنادق والزراعة و الطب البيطري ومعهد الاستزراع السمكى وهي الكليات المنوط لها برسم خطة الامن الغذائي بالفترة القادمة وذلك عن طريق تقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية لمواطني اقليم القناة وسيناء.