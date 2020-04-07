شكرا لقرائتكم خبر عن موقع القوى العاملة يواصل تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف منحة استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل موقع وزارة القوى العاملة، تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة، فى إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العاملة غير المنتظمة، بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس "كورونا " المستجد.

وشدد وزير القوى العاملة على ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة.

وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، من أنه سوف يتم صرف منح لمن يقوم بإرسال بياناته على خدمة الواتس اب.

وحول كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:

· الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة

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· اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

· اختيار اضغط هنا للتسجيل.

· املئ بيانات الاستمارة .

· أضغط علي ارسال .

كان وزير القوى العاملة قد أكد في تصريحات سابقة ، أنه يجري حاليا تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة التي لا تؤمن دخلا ثابتا، وذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت وزارة القوي العاملة ، أنه بداية من اليوم الثلاثاء، ستبدأ في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة، والتي يقدر عددها بنحو 900 ألف عامل .