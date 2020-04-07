شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. نقابة المهندسين تقرر مد فترة تجديد الاشتراك بمشروع العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، مد فترة تجديد الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية حتى يوم الأربعاء 22 أبريل 2020، وذلك نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وتُعد تلك هى المرة الثالثة التى تقرر فيها هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، مد فترة الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، حيث تم الإعلان عن فتح باب الاشتراك 2 نوفمبر 2019، حتى 29 يناير 2020، وعقب ذلك الإعلان عن استمرار استقبال طلبات التجديد بدون غرامة حتى 15 فبراير 2020، على أن يبدأ تطبيق غرامة تأخير تقدر بـ25% من قيمة الاشتراك، اعتبارا من يوم 16 فبراير 2020، حتى نهاية شهر فبراير، ثم قرار بمد الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية حتي يوم 31 مارس الماضى، بغرامة قدرها 25%، وأخيرا حتى يوم الأربعاء 22 أبريل 2020.

ويأتى ذلك فى إطار حرص النقابة على خدمة أعضائها، بعد أن تلقت النقابة عددا كبيرا من طلبات المهندسين بمد فترة التجديد بالمشروع، يمكن لكافة الأعضاء على مستوى الجمهورية، الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، أو تجديده، من خلال مقر النقابة العامة بالقاهرة، أو مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، ومقرات نوادى النقابة أيضا.

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ويقدم مشروع العلاج الخاص بنقابة المهندسين، مجموعة من الخدمات العلاجية لأعضاء النقابة وأسرهم، بأسعار مخفضه من خلال عددا من المستشفيات والعيادات فى كافة التخصصات، على مستوى الجمهورية.

كانت نقابة المهندسين، قد استأنفت عملها يوم السبت الماضى، بعد منح العاملين بها إجازة استثنائية، من 24 مارس 2020، على أن يعود العمل بالنقابة يوم السبت 4 إبريل الجارى، تماشيا مع ما اتخذته الدولة من إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة أعضائها.