شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يوجه مستشفيات جامعة القاهرة بالتطبيق الصارم لإجراءات مكافحة العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى على جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، واستمرار عمليات التعقيم وتكثيفها وفق أعلى المواصفات ، وذلك طبقا للمعايير المطبقة بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وبروتوكولات مكافحة العدوى المطبقة بمستشفيات وزارة الصحة، وخطة جامعة القاهرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة ، أنه على الجميع اتخاذ الإجراءات الفورية والحاسمة دون أي إبطاء وفقا للبروتوكولات المطبقة بالدولة، وذلك للتعامل طبقا للمعمول به بوزارة الصحة مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أو الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة أو من أي أعراض مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، و اتخاذ الإجراءات حيال أي حالة يثبت إصابتها، إلي جانب حصر جميع المخالطين للحالة التي تثبت اصابتها بفيروس كورونا، وتطبيق إجراءات العزل والعلاج وفقًا للمعمول به، مع المتابعة الدقيقة لاتخاذ الإجراءات الضرورية للفحص دون تأخير حال استلزم الأمر.

وأشار الدكتور الخشت، إلي غلق المكان الذي ظهر به حالة إيجابية، سواء كان عيادة أو غيره بحسب طبيعة كل كلية أو معهد أو مستشفى، وعدم استقباله لأي أشخاص إلا بعد تعقيمه وتطهيره كاملا بجميع محتوياته، وذلك طبقا للمعايير المقررة لدى وزارة الصحة، و المتابعة والتأكيد على ارتداء العاملين بمرافق الجامعة الطبية وسائل الوقاية المقررة، والالتزام باتباع سياسات مكافحة العدوى من قبل المرضى والمترددين على المستشفيات، وإبلاغ قطاع الطب الوقائي وفريق الترصد بوزارة الصحة.

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وشدد رئيس جامعة القاهرة، على الالتزام بالشفافية الكاملة بشأن الإفصاح لوزارة الصحة عن أى وقائع أو مستجدات تطرأ ذات صلة بفيروس كورونا المستجد، و تحديثات الخطة التنفيذية لمكافحة العدوى على جميع العاملين، وتنفيذ الأوامر والتعليمات الادارية والإرشادات الداخلية لإحاطة العاملين بها بما يجب عليهم حال الشك أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وضوابط توجيهنا الفوري إلى ما يجب عليه اتباعه تجاه نفسه والمخالطين به.

وطالب الدكتور الخشت، بتحرير التقارير والملاحظات و مايتم اتخاذه من إجراءات وقرارات يجري إيداعها في ملف مخصص لذلك، بحيث يكون بمثابة توثيق شامل لكل ما يتم في هذا الصدد، واخطار إدارة الجامعة كتابة وفورًا بما يتخذ حيال حالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا المستجد، مع رفع تقارير دورية وكلما لزم الأمر.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، موجها حديثه لإدارات المستشفيات الجامعية،: "أثق تماما أنكم على مستوى أهمية وخطورة الظرف الذي يمر به العالم وبلدنا في الوقت الحالي".