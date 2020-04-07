شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يحظر التواصل بين أجهزة الوزارة ورقيا اعتبارا من الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، كافة الجهات التنفيذية المختلفة بالوزارة بالعمل على التواصل الإلكترونى بينها اعتبارا من الأسبوع القادم وحظر التواصل الورقى.

وتلقى عبدالعاطى تقريراً من الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة حول مجهودات الوزارة للتحول الرقمى تناول آخر المستجدات فى ذات الشأن فى ظل اتجاه الدولة لميكنة العمل تبذل وزارة الموارد المائية والرى جهود عديدة في مجال الرقمنة.

وأوضح التقرير أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى برئاسة المهندسة أمل جاسر مدير عام مركز المعلومات، وتنفيذ برنامج تدريبى مكثف وعدد من ورش العمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

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وأشار التقرير إلى أنه تم حصر الخوادم ومواصفاتها الفنية وأعداد أجهزة الحاسب الآلى والمواقع الإلكترونية التى تستضيفها الوزارة، كما تم تصميم عدد من التطبيقات التخصصية وبرامج قواعد البيانات اللازمة لتشغيل دولاب العمل وم اختبار جميع التطبيقات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها داخل البيئة الاختبارية المعدة من قبل وزارة الاتصالات تمهيدا لاستضافتها على الخوادم المركزية للحكومة.

وأضاف تم إنشاء وتوفير بريد إلكترونى حكومى للعاملين بوحدات التحول الرقمى وكافة الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، كما تم إنشاء لجنة للرقمنة داخل الوزارة برئاسة الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط لتولى مهام الإعداد الداخلى للمراحل التنفيذية لعملية الرقمنة وحصر الوثائق وعمل الاستبيان الخاص بتحديد أعدادها وأنواعها.

وقامت الوزارة بإنشاء عدد من التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل : تطبيقات متابعة مشاريع الخطة الإستثمارية وغيرها، كما قامت بإنشاء منصة جغرافية يتم من خلالها تجميع البيانات الحقلية وعرض بيانات الترع والمصارف وبيانات منشآت الحماية من أخطار السيول وبيانات مناسيب المياه وكذلك محطات الرفع وكذلك تطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة.

وتسعى الوزارة حاليا إلى ميكنة الخدمات التى تقدمها الوزارة للجمهور، ويوجد بالفعل بعض الخدمات الخاصة بالوزارة على موقع الخدمات العامة مثل " طلب إنشاء أو تكثيف شبكات صرف مغطى وطلب إنشاء محطة صرف وطلب تمرير مسقى وطلب ري أراضي جديدة وطلب صرف مخلفات أو معالجة صرف وطلب تصريح بإقامة مبانى أو ترخيص حفر بئر أو تجديد ترخيص أو تقنين مصدر رى جوفى"، ومازالت الوزارة مستمرة فى التطوير والتحديث للوصول إلى العمل من خلال بيئة رقمية متكاملة.