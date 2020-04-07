شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر يلتقى وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمتابعة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لمتابعة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا المستجد بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى التأمين الصحى بالشرقية وممثلً جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان.

وقال المهندس خالد شاهين: إن اللقاء تناول الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المطلوب اتباعها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد داخل المدينة وفي المصانع والشركات، وكذا دور جمعية المستثمرين في التنسيق مع المصانع وضرورة توافر أجهزة الكشف عن الفيروس للكشف عن أي إصابات محتملة بين العمال.

وقدَّم المهندس خالد شاهين، عرضاً حول موقف الخدمات الصحية فى المدينة من مراكز طبية ووحدات صحية واستعدادات جهاز المدينة لتنفيذ أى تعديلات على المراكز الطبية لتكون صالحة في استقبال المرضى من أهل مدينة العاشر من رمضان في حال انتشار فيروس كورونا المستجد وبالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى.

كما تم على هامش اللقاء معاينة أحد المراكز الطبية بالمدينة على مساحه 2000 م2 ومكون من 3 أدوار جنوب غرب الحي الـ10 بالمدينة، حيث كلف الدكتور هشام مسعود وحدة مكافحة العدوى وإدارة الجودة بوزارة الصحة بمعاينة المبنى لدراسة الاستخدام الأمثل والخدمات الطبية التي سيقوم بها وفقاً لاحتياجات المدينة والإمكانات المتاحة.

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