"خليك بالبيت.. اهزم الفيروس" رسالة مجلة نور فى عددها الجديد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر العدد الجديد من مجلة "نور" للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ، ويتناول العدد الجديد عددا من القصص والرسائل إلى القراء تحثهم على ضرورة الالتزام بالمنزل للقضاء علي "فيروس كورونا" .

وقدمت القصص المتنوعة بالعدد عدة نصائح للأطفال للتصدي لفيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وتضمن باب "عربة الإسعاف" كيفية الحماية من الفيروس بغسل اليدين لمده 20 ثانية وعدم المصافحة باليد، وتغطية الفم بالمرفق أو بمنديل عند العطس ، كما تضمن العدد العديد من القصص الشيقة والممتعة فضلا عن "دليل الأم الذكية" الذي يقدم نصائح لكيفية التعامل مع الأبناء.

وكانت قد انتجت مجلة نور للأطفال والصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أغنية كارتونية توعوية جديدة بعنوان "الصحة يعني نظافة" وذلك فى إطار دورها التنويرى والتوعوى في مكافحة فيروس كورونا، ونشر الوعي الصحي لدى الأطفال .

وجاءت كلماتها "الصحة يعني نضافة، نضافتى تبقى صحة، الصحة يعني نضافة، ومهما كان الفيروس اتغلب عليه ببساطة، حبعد عن أى زحمة، وقعادى ببيتي شطاره، لا حاسلم ولا ابوس، أحيي بضحكة ولطافه"

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كما تقول الأغنية "لو أعطس ولا أكح بمنديل وأرميه بقمامة، وكمان يبقى الصح في كوعي بكل شياكة، واغسل ايدي دايماً، لما اعمل أي حاجة بميه وصابونة، اصحابي ودايماً ليا حماية، وابطل أكل الشارع ،الصحة في أكلة ماما، وبقول لكل اصحابي يلا اعملوا ويايا، نضافتي تبقى صحة، الصحة يعني نضافة، ومهما كان الفيروس، اتغلب عليه ببساطة.

وجديراً بالذكر أن الأغنية من تأليف الشاعر عبد المنعم حسين، وغناء الطفلة منى إبراهيم، وألحان الفنان إبراهيم أحمد، ورسوم الفنان إبراهيم عمرو، ومن تنفيذ وإخراج الفنان محمد ربيع، ويأتي ذلك تحت إشراف عام للدكتورة نهى عباس رئيس تحرير المجلة