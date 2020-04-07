شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تحذر من تسريح العمالة الفندقية: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية التابع لوزارة السياحة والآثار، الفنادق من تسريح العمالة الفندقية بسبب الأوضاع الراهنة التي يعيشها القطاع السياحي بسبب فيروس «كورونا»، وطالبت بالحفاظ عليها حتى يكون هناك استعداد تام للتشغيل الفندقي بأعلي معدلات الجودة والكفاءة بعد تجاوز الأزمة وعودة الحركة السياحية لمسارها الطبيعي.

وقال القطاع، في منشور حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال مخالفة التعليمات وتسريح العمالة.

يأتي ذلك فيما كشف عدد من العاملين بالقطاع السياحي والفندقي بالبحر الأحمر، أنه تم تسريح المئات من العاملين بالفنادق والقرى السياحية بالمدينة، بالمخالفة لتعليمات وقرارات وزارة السياحة، وطالبوا بسرعة تدخل وزير السياحة لصرف المرتبات وعدم تسريحهم، والتحقيق في الشكاوي والبلاغات المقدمة للخط الساخن بوزارة السياحة ضد أصحاب الفنادق المخالفين.