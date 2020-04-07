شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة»: 138 مشاركًا من 31 دولة بـ«خلينا سند لبعض» لدعم المصريين العالقين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج العديد من الرسائل من المصريين بالخارج الذين أبدوا استعدادهم التام لدعم أشقائهم من المصريين العالقين، وهو ما ثمّنته السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، مؤكدة أن المعدن المصري الأصيل تظهر قوته وصلابته في المحن والشدائد.

وأعلنت «مكرم» أن عدد المشاركين في مبادرة «خلينا سند لبعض» لمساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج، وصل إلى 138 مشاركا من 31 دولة حول العالم، مشيرة إلى أنها قد بدأت في جني ثمارها ونتائجها، مضيفة أن الوزارة تلقت العديد من ردود ورسائل من المصريين بالخارج، سواء من الأفراد الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة بالمبادرة أو من المصريين العالقين بالخارج.

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ولفتت وزيرة الهجرة إلى أنه ضمن مبادرة «خلينا سند لبعض» فقد قام مصريون بالولايات المتحدة الأمريكية بتوصيل الأدوية للعالقين مجانا، بالإضافة إلى أن هناك مجموعة أخرى تقوم بحصر عدد الطلبة المتضررين في جميع الولايات الأمريكية، عقب تعليق الدراسة وإغلاق المدن الجامعية عقب انتشار وباء كورونا لتوفير مكان آمن لهم، بالإضافة إلى استعدادهم لتوفير العلاج لمن يحتاج.

وأضافت أن هناك مصريين في مختلف أنحاء أوروبا وخصوصًا في إيطاليا وفرنسا والنمسا وإسبانيا، قاموا بمساعدة المصريين العالقين بالخارج، والتي تنوعت احتياجاتهم من توفير كمامات وأدوات تعقيم، وكذا مساعدة كبار السن منهم وغير القادرين على مغادرة المنزل، في قضاء متطلباتهم اليومية، وإرسال إعانات ومساعدات مالية للحالات المُلحة.

وتقدم «مكرم» جزيل الشكر والتقدير للمصريين بالخارج الذين تفاعلوا مع مبادرة «خلينا سند لبعض»، على حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنين عن أرقام هواتفهم الخاصة حتى يتواصل بهم العالقون بالدول المقيمين بها، بكل من إسبانيا، وإيطاليا، والكويت، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، وكندا، وأوكرانيا، وسان دييجو كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول، وذلك من خلال الملف التالي: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19jS9HWhSW_QZMg_YKwF-C2PNErEs6NpTj5inFaXk8QM/htmlview?fbclid=IwAR150fIk_scLrZCNiujk8rOWStEQgzPMIkKBtlNxJao8Irdi_6NHtuUcmQU

وتابعت وزيرة الهجرة: «إننا نعلم أن هذا وقت صعب للغاية بالنسبة للكثيرين منا، ويمكن للراغبين في المشاركة من المصريين بالخارج، المبادرة بتسجيل بياناتهم للمشاركة المجتمعية في مبادرات المصريين بالخارج؛ لمساعدة المصريين العالقين في دول مختلفة، إثر الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)».