شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يحذر من «القُبح»: «الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط من الوقوع في القبح وعدم الطهارة، مؤكدًا أنه بدون الطهارة لا يقترب الإنسان إلى الله .

وقال البابا، خلال كلمته الروحية، اليوم الثلاثاء، التي وجهها للأقباط من المقر البابوي: «كما يقولون في المثل الشعبي (الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح)، ولذلك إذا جاءك من باب رياح تسقطك وتبعدك عن حياة الطهارة فأحسن حاجة إنك تسد هذا الباب وتقول في صلاتك (طهر أجسامنا وأفكارنا وحواسنا) واحفظ نفسك طاهرا».

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وأضاف: «كلنا نبحث عن النظافة الشخصية للجسد، وهذا يساعد الإنسان في وقايته وصحته، وضع أمامك في صلاتك عبارة القديس بولس الرسول عندما قال (طهر أجسامنا)، باعتبارها عبارة تخصكم أنتم، واهتم بكده وخلى هذه الوصية أمامك على طول».

وتساءل البابا: «كيف نحفظ للجسد عفته ونقاوته؟ قائلًا: «الله لم يخلق شيئًا قبيحًا في الإنسان، وحتى لو ظن البعض أنها أشياء قبيحة فلها كرامتها عند الله، لأن الله لم يخلق قبيحًا أبدًا ولكن يخلق في أجسامنا، وأهل الطب ممن يدرسون جسم الإنسان يعرفون هذا الأمر جيدا، لكل عضو وظيفة وعمل ووقت نضوج وانتهاء في وظيفته بأجسادنا».

وتابع: «الجسد بمثابة الثوب للروح والطهارة، ولما بنصلي في الكنيسة كلنا بنلبس ملابس بيضاء، وده تعبير عن الروح وأننا في الحضرة الإلهية، والثياب البيضاء لها مدلول آخر، وهو أن الإنسان يلبس ثوب الطهارة لأنه بدون الطهارة لا يقترب الإنسان إلى الله».